Autista non più idoneo alla guida con uno stipendio da 400 euro, Tpl Linea: "La ricollocazione è in fase operativa"

"L’azienda conferma che il percorso di ricollocazione del dipendente, dichiarato inidoneo alla guida per motivi di salute, è noto; si tratta di un iter in corso, finalizzato a individuare la mansione compatibile con le condizioni del lavoratore, nel pieno rispetto della persona, delle procedure aziendali e della normativa vigente".

A specificarlo i vertici di Tpl Linea dopo che le organizzazioni sindacali e l'rsu aziendale avevano lanciato l'allarme per un autista con problemi di salute da tempo che è diventato inidoneo alla guida dei bus (LEGGI QUI).

Dopo aver esaurito le ferie e i riposi è rimasto con l'indennità di malattia con uno stipendio di 400 euro.

I sindacati e i rappresentanti dei lavoratori di Tpl Linea hanno richiesto che l'azienda ricollochi il dipendente. Nel frattempo avevano anche avviato un fondo di solidarietà per il collega.

"Desidero chiarire senza equivoci che nessun lavoratore è stato licenziato e che la ricollocazione è in fase operativa, come già rappresentato agli organismi sindacali. In questi casi serve senso di responsabilità da parte di tutti: l’obiettivo è tutelare la dignità del lavoratore e assicurare al contempo la continuità del servizio pubblico. TPL Linea è e resta aperta al dialogo nelle sedi competenti" dichiara il Direttore Generale di TPL Linea, Giampaolo Rossi.

"TPL Linea ricorda che la bigliettazione elettronica rientra nel sistema regionale in fase di implementazione. Siamo in una fase di transizione: i validatori di bordo e i sistemi AVM sono installati (questi ultimi già funzionanti) e l’attivazione sta procedendo secondo programma. Nel frattempo, i controlli dei titoli di viaggio sono stati potenziati e non risultano diminuiti. TPL Linea resta impegnata a garantire regolarità del servizio, invitando l’utenza a continuare a viaggiare nel rispetto delle regole" concludono dall'azienda di trasporto pubblico locale savonese.