Il comune di Celle e la Croce Rosa in lutto per la scomparsa di Giampiero Piccone.

Conosciuto, apprezzato e stimato da tutti, per anni è stato milite della pubblica assistenza cellese.

Lo scorso 30 settembre era mancato all'età di 68 anni Sergio Spotorno, anche lui volontario della Croce Rosa a causa di un incidente in bici avvenuto in via Terrenin.