Incidente sull'A10 ad Albisola, i due operai feriti non sono in pericolo di vita

Non sono in pericolo di vita i due operai coinvolti nell'incidente avvenuto nella notte lungo l'autostrada A10, all'altezza di un cantiere nei pressi dell'uscita di Albisola. È quanto emerge dall'aggiornamento sulle loro condizioni dopo il violento impatto avvenuto poco dopo le 3.

Secondo una prima ricostruzione, un mezzo pesante avrebbe proseguito la marcia senza imboccare l'uscita obbligatoria di Albisola, predisposta a causa della chiusura dell'autostrada, finendo per investire il veicolo sul quale si trovavano i due operai impegnati nel tratto interdetto al traffico.

L'allarme ha fatto scattare un imponente intervento di soccorso. Sul posto sono arrivati i volontari della Croce Verde di Albisola e della Croce Rosa di Celle, l'automedica, il personale di Autostrade e i tecnici dell'U.O.P.S.A.L. del Distretto di Savona, incaricati di svolgere gli accertamenti sugli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro.

I due feriti sono stati stabilizzati sul luogo dell'incidente e successivamente trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: uno in codice giallo e l'altro in codice rosso