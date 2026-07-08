Donna colta da malore in mare a Loano: decisivo l'intervento del bagnino Marco Zappa

Attimi di grande apprensione nel tardo pomeriggio di oggi sulla spiaggia di Loano, dove una donna è stata colta da un malore mentre si trovava in acqua.

Determinante è stato il rapido intervento del titolare e bagnino dei Bagni Kursaal, Marco Zappa, come raccontato dal sindaco Luca Lettieri che ha assistito al soccorso: "Una scena - ha spiegato lo stesso Lettieri - che difficilmente dimenticherò".

"Senza perdere neppure un secondo è partito a tutta velocità con il moscone per raggiungere una donna colta da un malore al largo - le parole del primo cittadino loanese - Una volta recuperata e issata a bordo, ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione, praticando la respirazione bocca a bocca e il massaggio cardiaco, continuando senza sosta fino all’arrivo dei soccorsi. Sono stati attimi drammatici, vissuti con grande professionalità, sangue freddo e straordinaria umanità".

Sul posto sono giunti i militi della Croce Rossa di Loano e l'automedica: la donna soccorsa, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

"A Marco desidero rivolgere, a nome mio e dell’intera città di Loano, il più sentito ringraziamento - ha aggiunto Lettieri - Il suo gesto ci ricorda quanto sia fondamentale il ruolo dei bagnini, custodi della sicurezza delle nostre spiagge, preparati ad affrontare anche le situazioni più estreme. Un sincero grazie va anche a tutti gli operatori del sistema di emergenza intervenuti con tempestività e professionalità. Oggi Marco Zappa ha dato una lezione di coraggio, altruismo e spirito di servizio. Loano è orgogliosa di lui".