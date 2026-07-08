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Cronaca | 08 luglio 2026, 10:06

Pietra Ligure, scontro tra moto e auto sulla via Aurelia: giovane al Santa Corona (FOTO)

Il sinistro è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria

Incidente stradale questa mattina sulla via Aurelia, a Pietra Ligure, all’altezza della stazione ferroviaria. Per cause ancora in fase di accertamento, una moto e un’auto si sono scontrate.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Bianca di Borgio e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Un ragazzo di 18 anni è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. 

Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito alcuni rallentamenti e disagi.

Redazione

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