Pietra Ligure, scontro tra moto e auto sulla via Aurelia: giovane al Santa Corona (FOTO)

Incidente stradale questa mattina sulla via Aurelia, a Pietra Ligure, all’altezza della stazione ferroviaria. Per cause ancora in fase di accertamento, una moto e un’auto si sono scontrate.
Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Bianca di Borgio e i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.
Un ragazzo di 18 anni è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.
Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito alcuni rallentamenti e disagi.