Sei cani soccorsi in un'abitazione a Savona dopo una segnalazione: intervento della polizia locale e del servizio veterinario

Una segnalazione relativa alla presenza di sei cani in un'abitazione in condizioni non adeguate ha fatto scattare l'intervento della Polizia Locale di Savona, il Servizio veterinario dell'Asl2, l'Enpa e l'ambulanza veterinaria.

A seguito di una richiesta di verifica e di un eventuale sequestro tre cuccioli di razza Labrador due cani adulti, due Jack Russell e un altro affetto da una patologia cronica, sono stati così ritirati.

Le condizioni degli animali sono nel complesso buone, fatta eccezione per uno di loro, che purtroppo è deceduto. Per tutti saranno effettuati gli eventuali vaccini e le sverminazioni mancanti.

"Nessuna richiesta d'aiuto resta mai inascoltata, specialmente quando arriva da chi non ha voce per difendersi. ​I nostri agenti sono intervenuti, congiuntamente al servizio veterinario, per una segnalazione riguardante il benessere animale e il soccorso di alcuni cani in difficoltà - spiegano dalla polizia locale di Savona - I nostri amici a quattro zampe sono stati messi in sicurezza, visitati e affidati a cure amorevoli. ​La tutela degli animali non è solo un dovere di legge, ma un segno di civiltà che qualifica tutta la nostra comunità. Ricorda: Se assisti a situazioni di abbandono, maltrattamento o animali in evidente stato di necessità, non voltarti dall'altra parte. Segnalare è importante".

"Dopo numerose segnalazioni riguardanti la detenzione di alcuni cani presso un’abitazione nel centro di Savona, questa mattina sono intervenute le nostre Guardie Zoofile Enpa, l’ambulanza veterinaria, la Polizia Locale di Savona e il Servizio Veterinario ASL - spiegano dall'Enpa di Savona - La situazione riscontrata è apparsa subito drammatica: i cani si trovavano in condizioni igienico-sanitarie disastrose e necessitavano di interventi immediati. Uno degli animali, in condizioni gravissime, è stato trasferito in clinica ma purtroppo è deceduto. Gli altri cani sono stati visitati e trasferiti presso il Canile Comunale di Savona, dove ora potranno ricevere le cure e l’assistenza necessarie. Un intervento reso possibile grazie alle segnalazioni dei cittadini e alla collaborazione tra tutti gli enti coinvolti. Gli accertamenti proseguiranno per chiarire ogni aspetto della vicenda".