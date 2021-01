Daniele Galliano, sindaco di Bormida, è stato nominato referente per il territorio ligure nel gruppo di lavoro Anci Nazionale dedicato alla fauna selvatica.

"Ringrazio l'ufficio di presidenza della Regione Liguria e il direttore generale dott. Vinai per la mia nomina - ha commentato sul proprio profilo Facebook il primo cittadino bormidese - Come sempre fatti non parole".