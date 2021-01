Finale, proseguono i lavori del nuovo capannone della FinaleAmbiente. Ad aprile la consegna

"Con questa operazione finalmente daremo un miglior servizio alla città - ha aggiunto il primo cittadino -, un ambiente più adeguato nel quale lavoreranno decine di dipendenti ed un valore aggiunto per la nostra Società Partecipata, che rimane realtà economica tra le più importanti in Provincia di Savona".

Non banale quest'ultima affermazione. Ad aprile dovrebbero infatti concludersi le operazioni per la messa a punto di queste aree, ma ancora da decifrare è il futuro della Finale Ambiente S.p.A., che non si occupa solo di raccolta e smaltimento rifiuti, all'interno del nuovo ATO unico dei rifiuti per la provincia di Savona.

Già nei mesi scorsi il vicesindaco Guzzi, rispondendo alla minoranza, aveva garantito come la struttura fosse necessaria per l'erogazione dei servizi nell'ambito provinciale. Tuttavia per avere risposte certe bisognerà ancora aspettare qualche settimana almeno.