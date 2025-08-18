Arpal, diramato il bollettino di vigilanza meteo: nei prossimi giorni previste temperature in calo e rovesci

Arpal ha diramato il bollettino meteo per i prossimi giorni. Per oggi previste condizioni di instabilità pomeridiana in particolare sui rilievi e nelle zone interne con possibili locali sconfinamenti costieri (compresa zona di Levante del Savonese). Fenomeni generalmente moderati con bassa probabilità di temporali forti sulle zone BCE (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). Disagio per caldo su tutte le zone.



Per domani 19 agosto attività cumuliforme pomeridiana nelle zone interne con possibili locali rovesci o temporali anche moderati, in particolare sui rilievi alpini e appenninici. Si mantengono condizioni di disagio per caldo nelle zone ABC (zone costiere).

Marcoledì 20 l'approssimarsi di una perturbazione atlantica porta un progressivo aumento dell'instabilità a partire dalle ore notturne con rovesci o temporali; bassa probabilità di fenomeni forti su tutte le zone con possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Locali rinforzi dei venti meridionali intorno ai 40-50 km/h