 / Cronaca

Cronaca | 18 agosto 2025, 08:00

Il mondo della scuola piange Filippo Lagasio, mancato improvvisamente

I funerali martedì 19 alle 11 al Santuario

Il mondo della scuola piange Filippo Lagasio, mancato improvvisamente

Lutto nel mondo della scuola. È scomparso prematuramente, mentre si trovava a Lurisia, Filippo Lagasio, insegnante. Lagasio, 61 anni, era docente di fisica del Patetta di Cairo e aveva insegnato anche all'Ipsia Da Vinci a Cairo e al Ferraris Pancaldo.

Molto conosciuto faceva aveva la passione per la musuca e faceva parte del gruppo musicale The Blue Young Monkeys, dove suonava piano e tastiere. Lagasio lasciala moglie Loredana e gli amati nipoti. I funerali domani 19 agosto alle 11 alla basilica del Santuario.

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium