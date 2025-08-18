Il mondo della scuola piange Filippo Lagasio, mancato improvvisamente

Lutto nel mondo della scuola. È scomparso prematuramente, mentre si trovava a Lurisia, Filippo Lagasio, insegnante. Lagasio, 61 anni, era docente di fisica del Patetta di Cairo e aveva insegnato anche all'Ipsia Da Vinci a Cairo e al Ferraris Pancaldo.

Molto conosciuto faceva aveva la passione per la musuca e faceva parte del gruppo musicale The Blue Young Monkeys, dove suonava piano e tastiere. Lagasio lasciala moglie Loredana e gli amati nipoti. I funerali domani 19 agosto alle 11 alla basilica del Santuario.