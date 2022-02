Dopo 7 anni ecco il taglio del nastro: tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo capannone di Finale Ambiente

Una vicenda nata nel 2015, quando il Comune individuò negli immobili di proprietà della famiglia Ghigliazza l'area da trasformare nel nuovo centro operativo della sua società partecipata. Una strada lunga e tortuosa cominciata col mancato accesso alla formula del leasing per la quale era stato varato un bando tra istituti di credito, ritenuta all'epoca poco "appetibile" dai potenziali finanziatori, e passata poi per l'acquisto definitivo, avvenuto nel 2018, tramite l'accensione di un finanziamento per raggiungere una cifra complessiva di poco superiore al milione di euro per l'acquisto della struttura. Mai senza dubbi e perplessità sollevate dalle varie opposizioni comunali avvicendatesi negli anni.