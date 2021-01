Millesimo, via alla consegna dei saturimetri agli over 75

Questa mattina presso la sede della Protezione civile di Millesimo, è iniziata la consegna dei saturimetri donati dall’amministrazione comunale di Millesimo per gli over 75.

"Da oggi fino a sabato 16 gennaio, il ritiro sarà possibile dalle ore 9 alle 12 - spiegano dal comune - I saturimetri saranno distribuiti nella sede della Protezione civile nel palazzo comunale con ingresso in vicolo San Rocco, vicino al protocollo compilando un modulo con le generalità: munirsi di documento di riconoscimento e codice fiscale".

"Per chi non ha possibilità di ritirarlo personalmente è disponibile una delega da scaricarsi sul sito del comune di Millesimo o la sede della Protezione civile o in ufficio protocollo - concludono dal comune - Per chi non ha possibilità in nessun modo di presentarsi, il saturimetro sarà consegnato presso la propria abitazione telefonando al numero da ritirarsi presso 019 564007 interno 10 (link modulo rituro saturimetro CLICCA QUI)".