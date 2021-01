Albenga, aspettando il Jazz Festival sindaco e vicesindaco ricevono il "doppio libro" dal titolo "Indovina chi jazz a cena" e "Jazz Off – A jazz story"

Il sindaco Riccardo Tomatis e il vicesindaco Alberto Passino nella giornata di ieri hanno ricevuto il Presidente dell’Associazione ‘Le Rapalline in Jazz’ Andrea Anfossi e il vicepresidente Massimo Bianchi che hanno presentato il “doppio libro” dal titolo “Indovina chi jazz a cena” e “Jazz Off – A jazz story” che non racconta solo la storia del ‘Jazz Club le Rapalline’ e dell’Associazione ‘Le Rapalline in Jazz’, ma che, attraverso le incredibili fotografie di Umberto Germinale e i testi di Giannino Balbis, parla di musica, cultura, arte e bellezza. Parla di Albenga.

Il libro (disponibile presso il ristorante Le Rapalline e Foto Ottica del Borgo in Viale Martiri) che racconta la storia del Jazz Club Le Rapalline - che compie 15 anni - e dell’Associazione Le Rapalline Jazz - che festeggia il primo decennio di attività - ripercorre in chiave narrativa e fotografica un pezzo importante di storia del Jazz ad Albenga, in Liguria, in Italia e nel mondo.

Affermano il sindaco Riccardo Tomatis e il vicesindaco Alberto Passino: “Attraverso gli scatti e i racconti presenti in questo libro si rivivono tutte le emozioni del Jazz Festival che purtroppo quest’anno, a causa del Coronavirus, non si è potuto realizzare. Ringraziamo l’Associazione ‘Le Rapalline in Jazz’ che attraverso questo libro ha coniugato due obiettivi importanti e che si intrecciano perfettamente: quello di parlare di Jazz e di promuovere la nostra bellissima Albenga, la sua arte e la sua cultura".

"Se le condizioni legate all’emergenza sanitaria lo permetteranno siamo certi che quest’anno potrà realizzarsi una splendida edizione del Jazz Festival e che le piazzette, le vie e i vicoli del nostro Centro Storico, che tanto si prestano a questi eventi, saranno piacevolmente invasi dalle note di questo genere musicale attirando residenti e turisti nell’atmosfera magica che suscitano”.