Noberasco cambia passo: Illimity verso il controllo dell'azienda con il 67%

Illimity SGR accelera su Noberasco. Il fondo iCCT (Illimity Credit & Corporate Turnaround), specializzato nel risanamento di PMI in difficoltà, è pronto a salire dal 10% al 67% del capitale della società ligure, passando da investitore di minoranza ad azionista di controllo.

La notizia emerge da un avviso pubblicato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con termine per le osservazioni fissato al 9 dicembre 2025.

L'acquisizione rappresenta l'evoluzione naturale del percorso avviato nel giugno 2024, quando iCCT era entrato nel capitale di Noberasco con una quota di minoranza nell'ambito di un'articolata operazione finanziaria. L'intervento aveva previsto l'iniezione di nuova finanza e la ristrutturazione dell'indebitamento complessivo, gettando le basi per il rilancio industriale dell'azienda.

A distanza di diciotto mesi, il fondo passa ora alla fase due: con il 67% del capitale, Illimity avrà mano libera nella definizione delle strategie e nell'implementazione del piano di turnaround, affiancando la famiglia Noberasco e l'amministratore delegato Flavio Ferretti.

Il gruppo ha archiviato l'esercizio 2023-2024 con ricavi per 85 milioni di euro e un margine EBITDA del 6,8%, frutto del lavoro di contenimento dei costi avviato con la ristrutturazione. Per il prossimo triennio, Noberasco punta a valorizzare il proprio posizionamento nel segmento salutistico — dalle barrette snack alla frutta "arricchita" — e a rafforzare la presenza nel canale Horeca.

L'azienda di Carcare, che dal 2022 si fregia del riconoscimento di marchio storico di interesse nazionale, cerca così di coniugare tradizione e rilancio sotto la guida del nuovo azionista di controllo.