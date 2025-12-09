Savona, controllo degli accessi del parcheggio "La Città sul Mare": il Comune punta a trasformarlo a pagamento

Il Comune di Savona punta ad ammordernare gli impianti di controllo degli accessi nel parcheggio comunale del complesso immobiliare "La Città sul Mare" di via Cimarosa.

Il park infatti da anni è utilizzato in maniera incongrua e in più di un'occasione si sono verificate diverse problematiche di sicurezza sia per gli utenti che per i condomini dovuti alla presenza di persone non titolate all'uso del parcheggio stesso. Non sono mancati infatti atti vandalici, furti e bivacchi di senza tetto in una cornice soprattutto di particolare degrado e sporcizia.

Palazzo Sisto ha quindi deciso di trasformare in parcheggio a pagamento l'attuale parcheggio con accesso libero a rotazione a livello -1 e a seguito di un accordo da sottoscrivere con la società "Meraviglia Mediterranea S.r.l." (o con un'eventuale nuova proprietà) quelli del livello -2.

Per poter quindi attuare la trasformazione dovranno essere effettuati alcuni interventi di adeguamento dei sistemi di controllo degli accessi e delle attrezzature correlate tramite barriere, casse e pannelli informativi. 85mila euro la cifra stanziata dal Comune.

LA CRONISTORIA

La struttura interrata attualmente comprende al livello -1 i parcheggi pubblici, di proprietà comunale che comprendono 33 stalli per auto; a livello -2 parcheggi a rotazione, di proprietà della società "Meraviglia Mediterranea S.r.l.", con 78 stalli; a livello -3 box privati condominiali.

Nel 2002 era stata stipulata la Convenzione urbanistica attuativa tra il Comune di Savona ed i soggetti attuatori, le Società “Enel Real Estate S.p.A.” e “Dalmazia Trieste S.p.A.” con la quale erano state stabilite le modalità attuative dell'intervento previsto dallo Strumento Urbanistico Attuativo e più in generale tutti gli aspetti derivanti dal rapporto tra il Comune di Savona ed i soggetti attuatori connessi all'attuazione dello SUA.

Nel luglio 2006 la società "Meraviglia Mediterranea S.p.A." era subentrata nelle obbligazioni convenzionali per il comparto “A” a seguito dell'acquisto dell'intero compendio.

Cinque anni dopo, nel 2011, era stato stipulato un atto integrativo alla Convenzione Urbanistica. Tra le opere di urbanizzazione afferenti l'attuazione dello SUA di iniziativa privata “Foce Torrente Letimbro” - comparto A, comprendenti la ristrutturazione con ampliamento dell'edificio residenziale denominato edificio E, la realizzazione di parcheggi in struttura e di edifici commerciali, erano stati compresi parcheggi in struttura a destinazione pubblica, quest'ultimi ultimati il 19 maggio 2014.

Due mesi dopo vista la necessità di un urgente utilizzo del parcheggio in struttura a livello – 1, con accesso da via Cimarosa, in considerazione che erano in corso i lavori riqualificazione della via con la conseguente riduzione degli stalli per la sosta, con un verbale era stato disposto il passaggio di consegna anticipata dalla società "Meraviglia Mediterranea S.r.l" al Comune di Savona del parcheggio.

Successivamente alla sottoscrizione del verbale, era stato necessario sospendere l'utilizzo del parcheggio a seguito di problematiche emerse in relazione ad alcune difformità alle norme di prevenzione incendi in materia di gestione e manutenzione delle attrezzature all'impianto antincendio e a seguito dell'adempimento, con il verbale sottoscritto il 28 maggio 2015 la società aveva consegnato definitivamente al Comune di Savona il parcheggio interrato in struttura a livello -1, con accesso da via Cimarosa, per la successiva apertura.