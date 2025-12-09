Celle, chiude la storica edicola di via Aicardi: un simbolo del centro storico

Un'edicola punto di riferimento per chi ogni giorno compra il giornale, per l'acquisto di un fumetto, un libro, oggetti di cartoleria o anche un giocattolo per calmare i capricci.

Via Aicardi a Celle Ligure saluta la storica attività che per anni e anni ha servito generazioni di cellesi e di turisti.

Una storia infatti che ha origini già dai primi del 900 con la tabaccheria e rivendita di giornali delle sorelle Mordeglia, Teresa, Tina e Rina, intestata al padre Gerolamo, storico organista in convento a Celle (restaurò anche l'organo della parrocchia cellese), Sassello e Savona.

Le sorelle gestirono l'attività fino agli anni 60 dove poi subentrarono nella rivendita dei tabacchi prima Angelo Baglietto e poi Renato Bruzzone.

La rivendita di giornali venne spostata qualche metro più avanti con la gestione di Osvaldo Pierucci con la figlia "Cicci" inframezzata da un periodo nel quale portò avanti l'attività Gio Batta Manzi, marito di Teresa Mordeglia, aiutato dal nipote Michele.

In seguito subentrarono nella bottega del centro storico le sorelle Mina e Franca Canepa. Passò poi di mano negli anni 2000 a Lucina Gavarone insieme al marito Giorgio Corso e alla figlia Anna e succssivamente alla famiglia Burattini, ad Eleonora Santoro e con le ultime due gestioni dal 2023 Roxy&Co e Magic's Store.

Dalla storica bottega di via Aicardi 24, negli ultimi mesi si era spostata al numero 76 (ex negozio di abbigliamento "Per lei e per lui").

Con la decisione giunta nelle ultime settimane di non tirare piu su la serranda.