Andora: sopralluoghi sul territorio per avviare il nuovo servizio di gestione rifiuti

Si è parlato anche dell'implementazione del servizio di spazzamento dal centro alla passeggiata a mare e in tutte le località dell'entroterra e borgate. Quindi sono iniziati i sopralluoghi sul territorio, per verificare le zone di conferimento esistenti, partendo dalla piazza del mercato settimanale.

Ieri mattina, in Comune, si è svolta una riunione fra i responsabili delle ditte vincitrici l'appalto e il sindaco Mauro Demichelis, l'Assessore all'Ambiente, Maria Teresa Nasi, l'Assessore ai Servizi Tecnologici e Frazioni Marco Giordano, il consigliere Ilario Simonetta e il funzionario comunale architetto Paolo Ghione, in cui sono state analizzate le specifiche esigenze di ciascuna zona del territorio in vista dell'organizzazione del servizio di raccolta differenziata attraverso tre modalità: porta a porta, di prossimità e con le isole informatizzate.

Sono operativi sul territorio i tecnici incaricati da Egea Ambiente e Proteo per mappare le specificità e le esigenze del vasto territorio andorese in vista della completa attivazione del nuovo servizio di raccolta rifiuti e attività connesse.

"Ci saranno ulteriori riunioni per decidere le modalità definitive del servizio di raccolta che sarà avviato nei prossimi mesi - spiega il sindaco Mauro Demichelis - Il passaggio sarà graduale. Nella riunione abbiamo evidenziato gli specifici interventi che vanno potenziati e migliorati rispetto al precedente servizio di spazzamento e di raccolta, in modo da poter dare a residenti, ai turisti, alle attività economiche, artigianali un servizio adeguato, contenendo il più possibile i costi. C'è stato accordo immediato sulle possibili soluzioni da attuare, per le varie zone prese in esame. Ora i sopralluoghi dei tecnici permetteranno loro di conoscere meglio Andora, per verificare la situazione esistente e definire eventuali ulteriori proposte da sottoporre all'Amministrazione per l'approvazione finale."