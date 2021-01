Chiusa per un guasto all'impianto di riscaldamento la scuola dell'Infanzia situata in via Medaglie d'Oro. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini.

Il provvedimento valido sia per la giornata odierna, sia per domani, mercoledì 13 gennaio, è stato preso dopo aver rilevato che non era possibile ripristinare il guasto e il buon funzionamento dell'impianto in tempi brevi.