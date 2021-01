Coronavirus, in Liguria 276 positivi nelle ultime 24 ore: 74 nel savonese

Nettissimo calo rispetto a ieri, quest’oggi nella nostra regione per il rapporto tamponi-positivi al Covid-19. In relazione ai 5.060 test, eseguiti nelle ultime 24 ore, sono infatti risultati 276 nuovi positivi, uno ogni 18,33 pari al 5,45%.

I nuovi positivi nella nostra provincia sono 74 mentre sono 77 quelli dell'imperiese, 81 a Genova e 44 a Spezia. Nessuno riconducibile alla residenza in Liguria. Sono stati 28 i morti per Covid segnalati oggi in Liguria, relativi ad un lasso di tempo compreso tra il 4 dicembre e ieri. Tre nella nostra provincia, tutti all'ospedale San Paolo di Savona: un uomo di 54 anni deceduto il 7 gennaio, un uomo di 69 anni deceduto l'8 gennaio e una donna di 78 anni deceduta il 9 gennaio.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi molecolari effettuati: 749.871 (+5.060)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11/2020): 186.488 (+2.066)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 64.276 (+276)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.473 (-57)

Casi per provincia di residenza

Imperia 666 (+28)

Savona 1.471 (-1)

Genova 3.050 (-58)

La Spezia 1.014 (-13)

Residenti fuori regione o estero 113 (-6)

Altro o in fase di verifica 159 (-7)

Totale 6.473 (-57)

Ospedalizzati: 796 (-5); 65 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 70 (-4); 5 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 131 (-3); 11 (-) in terapia intensiva

San Martino - 198 (-2); 24 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 0 (-1); nessuno in terapia intensiva

Galliera - 91 (+1); 3 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (+2); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 78 (-8); 8 in terapia intensiva

Asl 4 - 76 (-9); 5 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 150 (+3); 9 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.232 (-49)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 54.757 (+305)

Deceduti: 3.046 (+28)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 550 (+81)

Asl 2 - 1.255 (+77)

Asl 3 - 1.180 (+33)

Asl 4 - 438 (-12)

Asl 5 - 588 (+14)

Totale - 4.011 (+183)

Dati vaccinazioni 10/1/2021 ore 16.45

Consegnati: 33.470

Somministrati: 23.421

Percentuale: 70%

Asl 1 - 3.001 dosi effettuate; 388 oggi

Asl 2 - 3.784 dosi effettuate; 358 oggi

Asl 3 - 4.567 dosi effettuate; 670 oggi

Asl 4 - 2.579 dosi effettuate; 378 oggi

Asl 5 - 2.439 dosi effettuate; 0 oggi

Galliera - 444 dosi effettuate; 108 oggi

Gaslini - 914 dosi effettuate; 150 oggi

HSM - 2.766 dosi effettuate; 504 oggi

O.E.I. - 401 dosi effettuate; 0 oggi

Totale dosi effettuate - 20.865; 2.556 oggi