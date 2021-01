Notte gelida nel savonese: -13.8° a Calizzano e -12.4° a Giusvalla

E’ stata una notte gelida, quella appena trascorsa, soprattutto nell’entroterra regionale. Il record del freddo spetta alla stazione di Calizzano, Savona dove si sono toccati -13.8 gradi (-12.4 a Giusvalla). Erano quasi due anni che, in Liguria, il termometro non scendeva così in basso: il 31 gennaio 2019, infatti, Cabanne (Rezzoaglio, Genova) raggiunse proprio -13.8.

Ma molte altre stazioni hanno segnato valori decisamente negativi: Sassello (Savona) -11.7, Colle di Nava (Imperia) -11.0, Loco Carchelli (Rovegno, Genova) -10.5, Montenotte Inferiore (Savona), Cabanne (Rezzoaglio, Genova) -10.3, Osiglia (Savona) -10.1, Pratomollo (Borzonasca, Genova) -9.1.

Questi alcuni valori significativi nel savonese: (oltre,ovviamente, Savona -Cairo Montenotte -7.9, Santuario di Savona -2.2, Albenga Molino Branca -0.7, Alassio 3.7

Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 3.1 (da segnalare, nel capoluogo regionale, i valori di Pontedecimo -0.8, Premanico -0.5, Castellaccio -0.3), Savona Istituto Nautico 2.6. Imperia Osservatorio Meteo Sismico 2.5, La Spezia 1.0.

La previsioni per i prossimi giorni (bollettino di vigilanza meteorologica diramato da Arpal): oggi, martedì 12 gennaio, temperature in rialzo; non si escludono tuttavia residue locali condizioni di disagio per freddo dopo il tramonto nei fondovalle di CDE.

Domani, mercoledì 13 gennaio, al mattino mare localmente agitato tra il Tigullio e la Toscana per onda lunga (periodo fino a 10s).

Giovedì 14 gennaio nulla da segnalare.

Questa mattina nuvolosità diffusa interessa la Liguria (eccetto l’estremo Levante) ma senza precipitazioni. Venti ancora settentrionali (nella notte raffiche a 70.6 km/h a Casoni di Suvero e 68 a Genova Porto Antico) con mare mosso.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.