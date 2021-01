Coronavirus, in Liguria 395 positivi nelle ultime 24 ore: 89 nel savonese

Nuova risalita del rapporto positivi-tamponi nella nostra regione. Dopo il netto calo di ieri, quest’oggi sui 4.442 tamponi eseguiti in Liguria, sono risultati positivi 395, ovvero uno ogni 11,24 pari al 8,89%.

I nuovi positivi nella nostra provincia sono 89 mentre sono 56 quelli dell'imperiese, 148 a Genova e 98 a Spezia. Nessuno riconducibile alla residenza in Liguria. Sono stati 18 i morti per Covid segnalati oggi in Liguria, relativi ad un lasso di tempo compreso tra il 4 gennaio e ieri. Cinque nella nostra provincia, tutti all'ospedale San Paolo di Savona: un uomo di 86 anni deceduto il 9 gennaio, un uomo di 84 anni deceduto il 10 gennaio, un uomo di 80 anni deceduto il 10 gennaio, una donna di 65 anni deceduto l'11 gennaio e un uomo di 90 anni deceduto l'11 gennaio.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi molecolari effettuati: 754.313 (+4.442)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11/2020): 188.772 (+2.284)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 64.671 (+395)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.563 (+90)

Casi per provincia di residenza

Imperia 692 (+26)

Savona 1.484 (+13)

Genova 3.050 (-)

La Spezia 1.058 (+44)

Residenti fuori regione o estero 107 (-6)

Altro o in fase di verifica 172 (+13)

Totale 6.563 (+90)

Ospedalizzati: 751 (-45); 62 (-3) in terapia intensiva

Asl 1 - 70 (-); 7 (+2) in terapia intensiva

Asl 2 - 118 (-13); 8 (-3) in terapia intensiva

San Martino - 197 (-1); 24 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 0 (-); nessuno in terapia intensiva

Galliera - 83 (-8); 3 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (+2); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 68 (-10); 6 (-2) in terapia intensiva

Asl 4 - 67 (-9); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 146 (-4); 9 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.251 (+19)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 55.044 (+287)

Deceduti: 3.064 (+18)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 557 (+7)

Asl 2 - 1.281 (+26)

Asl 3 - 1.227 (+47)

Asl 4 - 409 (-29)

Asl 5 - 599 (+11)

Totale - 4.072 (+62)

Dati vaccinazioni 10/1/2021 ore 16.45

Consegnati: 47.120

Somministrati: 26.321

Percentuale: 56%

Asl 1 - 3.391 dosi effettuate; 344 oggi

Asl 2 - 4.138 dosi effettuate; 420 oggi

Asl 3 - 4.567 dosi effettuate; 670 oggi

Asl 4 - 5.315 dosi effettuate; 739 oggi

Asl 5 - 2.920 dosi effettuate; 392 oggi

Galliera - 552 dosi effettuate; 108 oggi

Gaslini - 1.064 dosi effettuate; 150 oggi

San Martino - 3.120 dosi effettuate; 450 oggi

O.E.I. - 401 dosi effettuate; 54 oggi

Totale dosi effettuate - 23.340; 2.581 oggi