Varazze, auto in fiamme alla stazione di rifornimento: intervento dei Vigili del Fuoco (VIDEO)

Pochi attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13.40, al distributore Agip lungo la via Aurelia a Varazze, dove improvvisamente un'auto ha preso fuoco mentre il proprietario era in sosta per effettuare il rifornimento.

Ignota la causa che ha portato la parte posteriore del mezzo, una Smart, ad incendiarsi proprio nei pressi delle colonnine.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno provveduto a circoscrivere il rogo alla sola automobile, andata distrutta, evitando che questo potesse coinvolgere l'impianto di pompaggio della stazione di servizio e portare a cause ben peggiori (si segnalano comunque danni di una certa entità, con l'attività costretta alla momentanea chiusura).

Non si sono registrati ustionati o intossicati a causa dei fumi sprigionati dal carburante in fiamme.