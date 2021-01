"A Campanassa": "Quest'anno niente Carnevale a Savona. Scelta dolorosa ma non negoziabile"

• Chiusura del Carnevale con restituzione delle chiavi della Città al Sindaco e festa della Pentolaccia".

Commentano gli esponenti della "Campanassa": "Il carnevale è nei secoli un atto liberatorio delle popolazioni per illuminare il buio dell’inverno e allontanare per un breve periodo i problemi che le assillano.

Mai come in questa triste stagione del nostro pianeta ce ne sarebbe

Conclude l'associazione: "Ringraziamo il Sindaco di Savona e l’Amministrazione Comunale per la sensibilità manifestata nell’occasione e per aver supportato l’A Campanassa nella scelta dolorosa ma non trattabile, nel rispetto della normativa vigente e della cittadinanza colpita dalla grave pandemia in atto.