Nuove telecamere a Varazze, vicesindaco Pierfederici: "Stanno finendo di installarle, ci vuole tempo ma garantiremo copertura a tutta la città"

"Nessuna perdita di tempo, le telecamere stanno finendo di installarle, sono tante e ci vuole tempo".

Il vicesindaco reggente Luigi Pierfederici è intervenuto in merito all'installazione delle nuove telecamere a Varazze che verranno posizionate in tutto il centro storico, all'ingresso del lungomare Europa, una in ogni frazione e negli svincoli principali delle stesse.

"Il progetto va avanti e per quanto riguarda il ribasso del 48% è congruo e non c'è nessun problema. Termineranno poi le opere all'interno del 'cervellone' del comune, sarà importante intervenire soprattutto per il potenziamento del ponte radio alla Madonna della Guardia" ha continuato Pierfederici.

Nel marzo del 2019 erano stati finanziati 282mila euro dal Ministero degli Interni a Varazze per la videosorveglianza e il comune aveva predisposto un progetto che era stato poi accolto. 60mila euro la cifra che era poi stata stanziata dal comune stesso, per un totale di 342mila euro per un piano che porterà a risolvere diversi problemi soprattutto legati ai furti nelle frazioni.

Le polemiche però non mancano sia per la qualità delle telecamere che per il 48% di ribasso con il quale si è aggiudicato l'appalto la ditta.