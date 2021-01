Angelo Vaccarezza ("Cambiamo!") ospite di Radio Onda Ligure 101

" Oggi, come periodicamente accade, con mio grande piacere sono ad Albenga, ospite di Radio Onda Ligure 101. Diversi gli argomenti affrontati: ovviamente l'emergenza della situazione sanitaria, le relative ripercussioni negative sul tessuto sociale ed econimico, non di meno quella politica di grande attualità ". Così Angelo Vaccarezza, capogruppo regionale di "Cambiamo!".

"E proprio in questi minuti è uscito il nuovo DPCM, molte e diverse le reazioni del mondo politico, e pur comprendendo la necessità di imporre ancora dei limiti auspico che le ricadute non siano gravi - prosegue Vaccarezza - 'Quattro chiacchiere' proprio sul Covid, su quanto questa malattia abbia modificato le nostre vite, le nostre abitudini influendo anche purtroppo sui rapporti personali. Doverosa inoltre una riflessione sull'attuale situazione delle aree nelle quali dovrebbe sorgere il nuovo carcere della provincia di Savona, dove manca ormai da più di 5 anni, e sulla disponibilità dei Comuni di Cairo Montenotte e Cengio a tale scopo. Non può mancare anche in questa chiaccherata radiofonica un accenno allo sport, con la mia squadra del cuore".