Ponte Morandi, Botto: "Omissione sensori ennesima prova, fare giustizia e voltare pagina"

“Si dice che “tre indizi fanno una prova”. A questo punto tutti gli elementi sembrano convergere nel sottolineare non solo la totale inadeguatezza del concessionario ma anche la sua avidità nel voler prendere dallo Stato senza dare nulla in cambio, omettendo persino dolosamente tutte quelle azioni che lo avrebbero obbligato a fare manutenzioni”.

Così in una nota la senatrice ligure del Movimento 5 Stelle Elena Botto dopo le notizie relative ai sensori di monitoraggio non inseriti dolosamente sul Ponte Morandi.

“Ora al di là del come, la priorità è che queste persone vengano estromesse dalla gestione della cosa pubblica. Loro e il loro management. Ricordiamoci che nello Sblocca Italia, con il governo Renzi, nel 2015, fu inserita una leggina nella notte che prorogava le concessioni ad Autostrade per l’Italia in barba a qualsiasi regola sulla concorrenza. Queste vergogne del passato non devono più avvenire”, conclude.