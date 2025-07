Cerca di pagare con 20 euro falsi: giovanissimo scoperto dalla titolare di un bar di Savona

Ha acquistato una bibita pagandola con una banconota da 20 euro falsa, ma non aveva fatto i conti con l'occhio attento – e la lunga esperienza – della titolare del bar. È successo nel primo pomeriggio di lunedì scorso in un bar dell'Oltreletimbro.

Protagonista della vicenda un giovanissimo che si è presentato al bancone dopo aver preso una bibita. Al momento di pagare ha estratto dalla tasca una banconota da 20 euro apparentemente normale. Ma qualcosa, nel colore e nella consistenza della carta, non ha convinto la barista, che ha preso tempo e ha esaminato con attenzione la banconota. Il responso è stato immediato: si trattava di una banconota contraffatta.

A quel punto la donna, conosciuta per il suo carattere diretto ,non si è ha fatto al giovane una vera e propria “lavata di capo”, avvisandolo del grave fatto di pagare con una banconota contraffatta e delle possibili conseguenze. "Pensi di fare una cosa furba ma faccio questo lavoro da una vita e so riconoscere il denaro falso. Perché devi fregarmi?", ha detto la signora.