Ancora una notte gelida nel savonese: a Sassello -6.7°

Questa mattina il cielo si presenta sereno su quasi tutta la regione, salvo qualche addensamento sulle zone alpine. I venti sono generalmente moderati settentrionali con, nella notte, raffiche che hanno toccato 72.7 km/h a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) e 68 a Fontana Fresca (Sori, Genova). Il mare è molto mosso.

Temperature rigide nelle zone interne. In provincia di Savona il record spetta a Sassello con -6.7. Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 4.0 (a Castellaccio toccati -0.2), Savona Istituto Nautico 3.9, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 4.5, La Spezia 3.1.

Le previsioni per i prossimi giorni nel bollettino aggiornato da Arpal: oggi, sabato 16 gennaio, venti settentrionali localmente forti (40-50 km/h) su B, in attenuazione. In serata locali condizioni di disagio fisiologico per freddo su tutte le zone.

Domani, domenica 17 gennaio, nelle prime ore temporaneo aumento dell'instabilità su BCE con possibili piogge deboli. Fiocchi di neve possibili su E e interno di C oltre 400-600 m, con al più locali spolverate. Esaurimento delle precipitazioni durante le ore centrali del giorno. Venti settentrionali in rinforzo dalla sera con raffiche fino a 50-60 km/h su B durante la notte, locali condizioni di disagio fisiologico per freddo.

Lunedì 18 gennaio, nelle prime ore venti settentrionali localmente forti (40-50 km/h) su B, in successiva attenuazione; locali condizioni di disagio fisiologico per freddo fino al mattino.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.