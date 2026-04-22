Savona, cade dallo scooter per una buca nell'asfalto tra via Bartoli e via Walter: ferita una donna (FOTO)

Una donna è rimasta ferita nel pomeriggio di ieri a Savona, dopo essere caduta dallo scooter a causa di una buca nell’asfalto.

L’incidente si è verificato intorno alle 17.30 all’angolo tra via Bartoli e via Walter. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava percorrendo la strada quando, poco prima di attraversare una grata, la ruota è finita in una cavità provocata dal distacco di un pezzo di asfalto. La conducente ha perso il controllo ed è caduta rovinosamente a terra.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce d’Oro di Albissola Marina, che ha trasportato la donna all’ospedale San Paolo in codice giallo.

L’episodio riporta l’attenzione sul problema delle condizioni del manto stradale in città. Da tempo, infatti, i cittadini segnalano la presenza di buche e dissesti, alcuni rattoppati con asfalto, altri con blocchetti di porfido, sollevando preoccupazioni per la sicurezza.

Nei mesi scorsi il Comune aveva annunciato un “piano asfalti” da un milione di euro per la manutenzione delle strade. Diversi interventi sono già stati completati in varie vie cittadine, ma restano ancora alcune zone da sistemare, tra cui parti del centro e dell’area dell’Oltreletimbro.