Frontale fatale sull’Aurelia bis tra Albenga e Alassio: muore una donna, grave un bimbo

Non c'è stato nulla da fare, nonostante la pronta mobilitazione dei soccorsi nella mattinata odierna, poco dopo le 10:30, per una donna coinvolta nel grave incidente stradale verificatosi all’interno della galleria lungo l’Aurelia bis, nel tratto che collega Albenga ad Alassio.

Tre le auto, una delle quali un carro funebre, rimaste coinvolte in un violento impatto frontale che ha fatto scattare immediata la mobilitazione dei soccorritori.

Sul posto sono intervenute due automediche del 118 insieme ai volontari della Croce Rossa di Alassio e della Croce Bianca di Albenga, sezione di Villanova, i Vigili del Fuoco oltre agli agenti della Polizia Stradale impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.

La dinamica dell’incidente resta al vaglio delle autorità col caso affidato al pm Maddalena Sala, mentre la circolazione nel tratto interessato ha avuto pesanti conseguenze con la strada di scorrimento veloce rimasta chiusa nel tratto interessato.