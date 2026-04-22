Tragico schianto sull’Aurelia Bis ad Alassio: la vittima è Patrizia Parodi, ex dipendente Asl

È Patrizia Parodi, 73 anni, la vittima del drammatico incidente avvenuto questa mattina, poco dopo le 10.30, all’interno della galleria dell’Aurelia bis tra Albenga e Alassio. La donna, dipendente Asl in pensione, residente nella frazione ingauna di Leca, viaggiava in auto con il nipotino di 5 anni quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto tre veicoli, tra cui un carro funebre diretto a un funerale.

Per quanto riguarda le condizioni del bambino, è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato d’urgenza con l’elisoccorso Grifo1 all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, in codice rosso. Il piccolo era regolarmente assicurato al seggiolino al momento dell’impatto.

Ferito anche l’autista del carro funebre, trasferito in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con traumi al volto e a un polso. Illesi, invece, gli occupanti della terza vettura coinvolta

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con due automediche, i volontari della Croce Rossa di Alassio e della Croce Bianca di Albenga, oltre ai Vigili del Fuoco, ai carabinieri e alla Polizia Stradale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. Presente anche il personale Anas per la messa in sicurezza della carreggiata, rimasta temporaneamente chiusa al traffico.

La dinamica è al vaglio delle autorità, con il fascicolo affidato al pubblico ministero Maddalena Sala. Tra le ipotesi al momento non escluse vi è quella di un malore improvviso della conducente, che potrebbe aver causato lo scontro frontale.

Patrizia Parodi era conosciuta nella zona anche per i suoi legami familiari: ex moglie di Antonio Pincin, storico farmacista di Garlenda ed ex presidente della Pro Loco, era sorella di Fazio Parodi, vigile urbano in pensione. Il nipote ferito è figlio di Diego Pincin, dipendente della Tpl, giunto stamane sul luogo dell'incidente.