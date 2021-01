Boato e scossa di terremoto nell'entroterra pietrese: a Magliolo l'epicentro

" Per chi se lo stesse chiedendo, quel rumore tipo cupo boato/porta-che-si-chiude di una ventina di minuti fa, è stato causato da una lievissima scossa di terremoto (1.8 scala Richter) con epicentro Magliolo " ha fatto sapere il primo cittadino tovese.

Il sisma è stato avvertito in tutto l'entroterra pietrese, compresi i comuni di Tovo San Giacomo e Giustenice, ma anche in alcune zone dell'entroterra finalese. Si tratta della seconda scossa avvertita in tempi relativamente brevi nei pressi di Magliolo: la prima si era verificata lo scorso 24 dicembre (leggi QUI).