Scontro auto-bici nella notte a Varazze: ciclista in codice rosso al San Martino

Incidente nella notte tra un’auto e una bicicletta in via Emilio Vecchia, a Varazze.

L’allarme è scattato intorno a mezzanotte e mezza. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa di Stella e Varazze con due ambulanze, i sanitari del 118 con l’automedica e i vigili del fuoco.

Ad avere la peggio è stato il ciclista, un uomo di 62 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova per traumi gravi. Ferito in modo meno serio anche il conducente dell’auto, portato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polstrada.