Savona, lutto per la scomparsa di Angelo "Miki" Corso

Savona in lutto per la scomparsa di Angelo Corso all'età di 72 anni.

Conosciuto da tutti come Miki, era un grande appassionato di motori e esperto delle auto Mini.

Non sono mancati sui social i messaggi di cordoglio e ricordo nei suoi confronti.

"Te ne sei andato via in punta di piedi.

Caro Angelo Miki Corso. Non avremmo mai pensato che un giorno ci avresti lasciati così, senza preavviso, come una Mini che scivola via silenziosa in mezzo al traffico della vita. Questo non ce lo dovevi fare, eri il nostro faro, la nostra guida nel mondo delle Mini, un universo che hai saputo colorare con i tuoi scherzi e le tue urla in mezzo alla gente: 'Ué Maialoni!!' Era così facile riconoscerti, il tuo spirito vivace e contagioso risuonava in ogni angolo della comunità minista - scrivono dal gruppo di appassionati di Mini Maiali da Corsa - Eri uno dei capisaldi del Minismo italiano, ma anche europeo. Non c’era fiera in cui fossi pronto a lasciare il tuo segno. Ti conoscevano tutti, ognuno di noi ha una storia legata a te. Non perdevi occasione per aiutare e dare consigli a quei Ministi alle prime armi, sempre pronto a condividere una saggezza che solo tu sapevi trasmettere, con quel tuo modo genuino e disarmante".

"Ricordo le lunghe litigate su come modificare le Mini, tu sempre più incline a mantenere l’originalità del modello mentre io spingevo per il tuning sfrenato, le mie "Arlecchinate", come amavi definire le mie idee stravaganti. Quante discussioni animate abbiamo avuto! Erano momenti di pura passione, guarniti da risate e battute che solo noi potevamo comprendere. Quanti IMM abbiamo passato insieme - concludono - Miky, ci mancherai a tutti noi Ministi, ma anche a tutti noi Maiali da Corsa. A partire da oggi, porteremo il tuo ricordo nel nostro cuore e faremo in modo che il tuo spirito viva, in ogni risata condivisa. Voglio immaginarti così, ora la su, che litighi con San Pietro per far entrare in paradiso la tua Mini. Chi meglio di te può fare da avvocato per la tua, Nostra passione per questa piccola scatoletta chiamata Mini. Ci mancherai, ma sappiamo che il tuo spirito vivrà per sempre con noi, in ogni curva, in ogni rettilineo, in ogni straordinaria esperienza che le nostre Mini ci regaleranno. R.I.P., caro amico".

L'ultimo saluto si è tenuto questo pomeriggio nell'ara crematoria del cimitero di Zinola.