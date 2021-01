Celle, via ai lavori nell'ex minigolf dei Piani: cambia volto anche il parco giochi

Verranno consegnati giovedì 21 gennaio i lavori di restyling dell'ex minigolf ai Piani di Celle che diventerà un nuovo parco giochi per bambini dagli 0 ai 5 anni e area verde.

Con una delibera di Giunta era stato quindi approvato il progetto commissionato allo studio Voarino, per un intervento di realizzazione che dovrebbe durare 4 mesi e per un importo totale di circa 85mila euro.

Il parco giochi presente sempre in via Genova, che era stato chiuso qualche mese fa a causa di una situazione di incuria e alcuni problemi riscontrati per la sicurezza dei bambini, sarà diviso in due parti: una dedicata ai bambini e l'altra ai ragazzi e agli adulti vista l'installazione di un attrezzo per effettuare allenamenti calistenici dal costo di circa 8mila euro.