"Cooking Quiz Digital": per gli studenti del "Migliorini" di Finale arriva il traguardo della "finalissima" nazionale

E’ partita con grande successo la 5^ edizione del Cooking Quiz! L’obiettivo di regalare 90 minuti formativi, divertenti e di svago è stato pienamente raggiunto! Attraverso il collegamento digitale sono passati l’entusiasmo e la voglia di imparare degli studenti. Lo chef docente di ALMA Valerio Cabri per la lezione di Enogastronomia, Stefano Venturelli Restaurant Manager di ALMA per la lezione di Sala/Vendita e il presentatore Alvin Crescini sono riusciti a creare un momento coinvolgente e molto istruttivo per i ragazzi.

Giovedì, protagonista del Concorso Nazionale, l’Istituto Alberghiero “A. Migliorini” di Finale Ligure. Il prof. Norberto Andreoni, coordinatore del progetto ha dichiarato: “Desidero ringraziare Alma, Plan e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare il format per la classi quarte degli istituti alberghieri. Infatti in questo difficile momento con gli alunni costretti in Dad abbiamo ricevuto qualche momento di svago, competizione, un po' di didattica che non guasta mai. Grazie al COOKING QUIZ gli alunni hanno gareggiato con i loro pari imparando e divertendosi. Lodevole iniziativa!”

Le classi 4^B ind. Enogastronomia e 4^A ind. Sala/Vendita hanno ottenuto il pass per la Finalissima Nazionale prevista a Maggio.

Prossimo appuntamento martedì 19 gennaio con gli studenti dell’IIS “C. Urbani” di Porto Sant’Elpidio (FM), dell’IPSSAR “San Francesco” di Paola (CS) e dell’IIS “San Pellegrino” di San Pellegrino Terme (BG).

Il tour del Cooking Quiz Digital è partito il 14 gennaio e raggiungerà oltre 20.000 studenti in tutta Italia suddivisi in 80 Istituti Alberghieri. È il Concorso Didattico Nazionale ideato da PLAN Edizioni, leader nel mercato dell’editoria per gli Istituti Alberghieri, da ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e da PEAKTIME che da anni sviluppa format didattici per le Scuole finalizzati al trasferimento di valori e nozioni agli studenti di ogni ordine e grado.

Per il suo valore didattico, formativo ed etico è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo.

Una novità della 5^ edizione è la sezione dedicata alle buone norme di Raccolta Differenziata degli imballaggi in alluminio, plastica, vetro ed acciaio che vengono utilizzati ogni giorno in cucina, grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi, CIAL, COREPLA, COREVE e RICREA. Vaschette e pellicole in plastica, bottiglie e vasetti in vetro, scatolame in acciaio, vaschette e foglio in alluminio, sono solo alcuni esempi degli imballaggi che noi tutti usiamo ogni giorno in cucina, non soltanto per preparare al meglio i nostri piatti ma anche per conservare e proteggere il cibo. Grazie agli imballaggi in vetro, acciaio, alluminio e plastica, infatti, si combatte lo spreco alimentare e il nostro cibo dura di più. I Consorzi Nazionali che partecipano al Cooking Quiz garantiscono l’avvio al riciclo di tutti questi imballaggi, consentendo un enorme risparmio di materia ed energia, e rendendo il nostro Paese un esempio virtuoso in tutto il Mondo.

È on line l’APP “cookingquiz” il modo divertente ed innovativo per misurarsi e soprattutto per vincere tanti fantastici premi! Quesiti preparati appositamente dagli Chef Docenti ALMA e dai professori degli Istituti Alberghieri coinvolti nel Cooking Quiz mettono alla prova l’utente sulla propria preparazione su temi di cucina, sala e pasticceria. In palio, tutti i giorni Buoni Amazon di 10€ e 20€, un voucher vacanza per il vincitore settimanale. Inoltre gli studenti a Maggio potranno aggiudicarsi un’esperienza formativa presso ALMA e crociere a Barcellona. Tutti i dettagli su cookingquiz.it

Anche in questa Edizione partner importanti hanno deciso di affiancare Cooking Quiz: cameo Professional, Cial Consorzio Imballaggi Alluminio, CNA Agroalimentare, Coal, Cooperlat, Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Coreve Consorzio per il Riciclo del vetro, Granarolo, Italia Zuccheri, Montasio - Consorzio per la Tutela del Formaggio Montasio, Oleificio Zucchi, Qui da noi Cooperative Agricole, Ricrea Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam.