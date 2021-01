Savona, le minoranze: "Lo 'Scaletto senza Scalini' un fiore all'occhiello per la nostra città, deve restare alle Fornaci"

"Lo Scaletto senza Scalini deve restare allo Scaletto delle Fornaci. Non si comprende perchè rinunciare a quella che è un'eccellenza riconosciuta, un fiore all'occhiello per la nostra città, grazie al lavoro di accompagnamento di cittadini e turisti anziani o diversamente abili da parte della Cooperativa L'Altromare".

Questa la nota diramata dai capigruppo di minoranza in Consiglio comunale Elisa Di Padova, Partito Democratico, Manuel Meles, Movimento 5 Stelle, Marco Ravera, Rete a Sinistra, Barbara Pasquali, Italia Viva, Mauro Dell'Amico, Noi per Savona e Andrea Addis, Lista Civica Battaglia Sindaco.

"Alle Fornaci sono stati fatti investimenti pubblici per realizzare una spiaggia alla portata di tutti, comoda alla stazione e facilmente accessibile con il trasporto pubblico. Un'eccellenza che non deve essere sradicata da quel luogo. Anche la spiaggia di Zinola dovrà essere pronta e attrezzata, senza barriere architettoniche - pur con un ritardo di 4 anni sui lavori".

"Tutte le spiagge devono essere per tutti e Savona potrà vantare di avere una seconda area: ricordiamoci che "per tutti" significa disabilità, carrozzine e anche facilità di accesso per le famiglie con passeggini. Con un aumento potenziale di posti di lavoro, dell'offerta e della fruibilità del nostro bellissimo litorale. E' con questi presupposti che su questo tema presenteremo una mozione per il prossimo Consiglio comunale" concludono dalla minoranza.