Centro Anffass Albenga, Brunetto (Lega): "Attività meritoria sul nostro territorio, ragazzi seguiti con alta professionalità"

“Ieri pomeriggio ho visitato il centro socio riabilitativo gestito da Anffass Onlus Albenga, che opera sul territorio da oltre 20 anni. Si tratta di una struttura specializzata nell’intervento riabilitativo di ragazzi con spettro autistico, che attualmente ospita 24 giovani. Ho potuto personalmente constatare l’attività meritoria di Anfass e l’alta professionalità con cui vengono seguiti i ragazzi".

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto (Lega).

"La dignità della persona è un valore fondamentale ed è quindi importante, nel mio ruolo di presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale, incontrare chi opera concretamente per il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità, siano esse intellettive e/o relazionali".

"Infatti, associazioni come Anffass agiscono per il progresso civile della nostra società, che deve essere più inclusiva e accogliente, più attenta e tutelante nei confronti delle persone più fragili. Ringrazio Franco Vairo e Luca Ansaldo per avermi dato l’opportunità di constatare il prezioso lavoro svolto nella struttura ad Albenga” conclude Brunetto.