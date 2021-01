Progetto Tirreno Power, gli ambientalisti savonesi contro il Comune di Vado: "Non presenta ai Ministeri osservazioni utili alla tutela dei cittadini"

"Sconcertante la presa di posizione del Comune di Vado Ligure in merito al Progetto di raddoppio della centrale Tirreno Power: sceglie di non presentare osservazioni di carattere ambientale e sanitario a tutela dei cittadini (peraltro criticando il Comune di Quiliano che invece le ha fatte) sostenendo che 'non intende percorrere strade difformi dai procedimenti sanciti a livello nazionale', parlando di organi tecnici 'stabiliti per legge'". Ad affermarlo sono diverse associazioni ambientaliste savonesi dopo i recenti sviluppi circa la conversione della centrale elettrica vadese. "In realtà i Ministeri fanno le valutazioni ambientali proprio anche grazie alle osservazioni portate da Comuni, associazioni e cittadini da sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica. Ricordiamo infatti che in questi anni il Ministero spesso ha contestato a Tirreno Power punti derivanti da osservazioni fatte dalle associazioni ambientaliste, in grave assenza di osservazioni rilevanti da parte del Comune di Vado" proseguono le associazioni.

"In queste procedure di valutazione, come è noto, ci sono in campo tre interessi diversi e spesso divergenti: quello aziendale, statale, e quello del territorio, che deve essere portato avanti in primo luogo dal Comune competente" aggiungono le associazioni che da anni si battono contro l'inquinamento da fonti fossili.