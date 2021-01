Albenga, il Vescovo Borghetti: "Grandi sforzi nella Diocesi per portare aiuto durante questa pandemia"

Una dozzina di giornalisti dei quotidiani e delle tv locali, regionali e nazionali hanno partecipato questa mattina ad Albenga al tradizionale incontro annuale con il Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia Guglielmo Borghetti in occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti.

L'incontro si è svolto nel Seminario Vescovile, in via Galileo Galilei, in una sala predisposta appositamente per poter rispettare le norme anti Covid.

Molti i temi affrontati dal Vescovo Borghetti che ha risposto alle domande postegli sulla situazione delle vocazioni in Diocesi, sulle Scuole Cattoliche, sui lavori di restauro ed intervento per la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale diocesano. Non sono mancate le domande sull'attualità politica e sui futuri avvicendamenti dei sacerdoti nella varie parrocchie.