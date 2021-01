Giorno della Memoria: il Covid non ferma le iniziative a Cairo Montenotte

Un'iniziativa online per celebrare il Giorno della Memoria. Questa la nota diramata dal comune di Cairo Montenotte: "In questo momento di emergenza sanitaria e di grandi sofferenze, l’amministrazione comunale, l’Anpi e l’Aned hanno deciso di svolgere in modo simbolico questa ricorrenza cosi importante".

"Per dare modo a tutta la comunità cairese di partecipare, dalle ore 10 di mercoledì 27 gennaio 2021, saranno visualizzabili sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook del comune gli interventi video del sindaco Paolo Lambertini e della professoressa Maria Bolla, presidente dell’Aned Savona".

"Gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte e gli studenti dell’I.I.S. “Patetta” di Cairo Montenotte e del Liceo “Calasanzio” di Carcare parteciperanno con video dedicati" concludono dal comune.