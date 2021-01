Violenze nella Rsa, la rabbia di Toti: "Condanna e disprezzo totale"

Scrive in una nota sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: "Condanna e disprezzo totale di fronte a quanto accaduto nella Rsa di Varazze. Questa è solo una delle terribili immagini che ha portato all’arresto di tre operatrici socio sanitarie per violenza e maltrattamenti nei confronti degli ospiti di una residenza per anziani.

Secondo le indagini della Guardia di Finanza, i pazienti venivano schiaffeggiati, insultati e abbandonati a loro stessi nonostante le richieste di assistenza.

Mi auguro che su questa vicenda venga fatta chiarezza e giustizia al più presto: episodi del genere sono vergognosi e inaccettabili, soprattutto nei confronti dei nostri anziani nelle Rsa, che la pandemia e la lontananza dalle famiglie ha reso ancora più fragili e indifesi".