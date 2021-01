Celle, via alla demolizione dell'ex storico minigolf di via Genova

Sono iniziati da ieri i lavori di demolizione dell'ex minigolf di via Genova a Celle. Nell'area che verrà adibita a parco giochi come stabilito dal comune saranno installate una altalena doppia e a cesto, giochi a molle, percorsi di equilibrio, di balzi e per l'educazione stradale, sabbiera e una pista per correre.

Con una delibera di Giunta era stato approvato il progetto commissionato allo studio Voarino, per un intervento di realizzazione che dovrebbe durare 4 mesi e con i lavori che sono stati aggiudicati per 52mila 255 euro.

La zona sarà destinata principalmente ai bambini più piccoli dagli 0 ai 5 anni. Nel parco giochi vicino invece oltre alla riqualificazione verrà installato un attrezzo per effettuare attività calistenica con la zona che sarà suddivisa così in due parti, una per i bambini più grandi (quelli più piccoli potranno giocare nell'ex minigolf) e l'altra per i ragazzi/adulti.