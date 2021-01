Coronavirus, in Liguria 271 nuovi positivi: 72 nel savonese

Cala decisamente il rapporto tra tamponi e positivi, quest’oggi nella nostra regione. A fronte di 4.629 tamponi molecolari (ai quali se ne aggiungono 2.727 antigenici rapidi) sono stati riscontrati 271 nuovi positivi, ovvero uno 17,08 pari al 5,85%.

Ancora alto il numero di nuovi positivi, però, nella nostra provincia che oggi è di 72. Nell'imperiese sono stati 73, a Genova 97 e a Spezia 29. Nessuno tra i non riconducibili alla residenza in Liguria. Sono 17 i morti segnalati per Covid, dal 14 gennaio a ieri, dei quali nessuno nella nostra provincia.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 800.873 (+4.629)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 26.468 (+2.727)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 68.128 (+271)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.434 (-734)

Casi per provincia di residenza

Imperia 821 (+21)

Savona 1.325 (-119)

Genova 2.262 (-471)

La Spezia 756 (-138)

Residenti fuori regione o estero 108 (-12)

Altro o in fase di verifica 162 (-15)

Totale 5.434 (-734)

Ospedalizzati: 682 (-7); 65 (-2) in terapia intensiva

Asl 1 - 88 (+7); 7 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 101 (-4); 10 (-1) in terapia intensiva

San Martino - 173 (-5); 25 (-2) in terapia intensiva

Galliera 60 (-1); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 1 (-) nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 64 (+2); 4 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 45 (+2); 9 (-)in terapia intensiva

Asl 5 - 150 (-8); 9 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 3.735 (-114)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 59.436 (+988)

Deceduti: 3.258 (+17)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.884 (+5)

Asl 2 - 930 (-45)

Asl 3 - 1.149 (+46)

Asl 4 - 507 (-5)

Asl 5 - 706 (+50)

Totale 5.176 (+51)

Dati vaccinazioni 26/1/2021 ore 16

Consegnati: 65.840

Somministrati: 48.304

Percentuale: 73%

Asl 1 - 6.270 dosi effettuate; 547 richiami; 438 oggi

Asl 2 - 8.679 dosi effettuate; 1.008 richiami; 270 oggi

Asl 3 - 11.990 dosi effettuate; 762 richiami; 603 oggi

Asl 4 - 4.585 dosi effettuate; 456 richiami; 384 oggi

Asl 5 - 4.798 dosi effettuate; 700 richiami; 78 oggi

Galliera - 1.572 dosi effettuate; 111 richiami; 60 oggi

Gaslini - 2.392 dosi effettuate; 165 richiami; 150 oggi

San Martino - 4.925 dosi effettuate; 799 richiami; 494 oggi

O.E.I. - 563 dosi effettuate; 108 richiami; 53 oggi

Totale dosi effettuate - 45.774; 4.656 richiami; 2.530 oggi