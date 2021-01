Fallimento 3G Yachting, la precisazione di Tiziana Saccone: "Patteggiamento unica soluzione per mettere fine ad una situazione che si trascina ormai da anni"

Riceviamo e pubblichiamo la precisazione di Tiziana Saccone in merito all’articolo pubblicato dal nostro quotidiano in data 25/1/2021 (leggi QUI ):

"Nonostante, dieci anni orsono, la Corte d’Appello di Genova sez. Civile avesse già chiarito la mia estraneità al fallimento della ditta 3G Yachting con sentenza passata in giudicato, si è ritenuto di tentare nuovamente di coinvolgermi, questa volta con una procedura penale, così da poter 'aggirare' la mia precedente assoluzione - spiega Saccone - Tale inspiegabile accanimento non ha tenuto conto del fatto che la documentazione dimostrasse palesemente come non ci sia stata mai stata alcuna distrazione di fondi da parte nostra, ha portato ad un interminabile processo che ha consumato preziose risorse pubbliche e private, che invece sarebbero potute esser più proficuamente impiegate per recuperare i ricchi crediti di cui godeva la ditta al momento del fallimento, ben un milione e mezzo".