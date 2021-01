Meteo, venti moderati e nuvolosità diffusa senza precipitazioni

Questa mattina la Liguria è interessata da nuvolosità diffusa senza precipitazioni. I venti sono meridionali, fino a moderati, sul settore centrale, altrove settentrionali, il mare è mosso.

Per quanto riguarda le temperature minime questi i valori più bassi: Calizzano (Savona) -5.9, Pratomollo (Borzonasca, Genova) -5.5, Sassello (Savona) -4.9, Ferrania (Cairo Montenotte, Savona) e Valzemola (Roccavignale, Savona) -4.9, Murialdo (Savona) -3.6, Colle di Nava (Pornassio, Imperia) e Cabanne (Rezzoaglio, Genova) -3.4. Nello spezzino minima più bassa a Padivarma (Beverino) con -2.0.

Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 6.0, Savona Istituto Nautico 3.6, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 6.7, La Spezia 4.5.

Le previsioni per i prossimi giorni nel bollettino diramata da Arpal: oggi, giovedì 28 gennaio, venti localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti meridionali, in particolare sui rilievi. Domani, venerdì 29 gennaio, nelle prime ore persistono venti localmente forti (40-50 km/h) dai quadranti meridionali, specie sui rilievi. Dalla tarda mattinata ingresso di venti forti (50-60 km/h) e rafficati occidentali sui rilievi, in locale estensione ai fondovalle di DE e alla parte occidentale di A tra pomeriggio e sera. Rinforzi più irregolari (40-50 km/h) altrove in particolare su B. Mare in aumento a molto mosso per onda di libeccio, agitato al largo. Sabato 30 gennaio il rapido ingresso di una perturbazione atlantica è associato a precipitazioni diffuse dal pomeriggio anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in particolare su Centro-Levante, con cumulate significative su BCE. Quota neve in calo la sera fino a 600-800 m. Venti inizialmente forti (50-60 km/h) da Sud-Est su C e parte orientale di B, in rotazione dai quadranti settentrionali in serata a partire da Ponente, rafficati (60-70 km/h) su parte orientale di A e B specie sui crinali e agli sbocchi delle valli. Mare molto mosso.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.