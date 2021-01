Piano asfalti: oggi ad Albenga gli operai in piazza Matteotti, domani a Pontelungo

Prosegue il piano degli asfalti varato dal Comune di Albenga per questo 2021. Da stamattina operai all'opera presso il sottopasso che dalla stazione ferroviaria sfocia in viale Italia. Un'arteria fondamentale per il collegamento tra il centro cittadino e il mare.

Domani sarà la volta di un altro dei punti nevralgici cittadini, viale Pontelungo: crocevia tra il levante, l'Aurelia, il centro storico e le maggiori direttrici monte-mare, come via Dalmazia, viale VIII Marzo, via Carloforte e via Papa Giovanni XXIII.

A settembre del 2020 era stato approvato in Giunta il piano globale degli interventi. Come primo "step" ci si è focalizzati sulle frazioni (Leca, Salea, San Fedele, il rione di Campolau nel quartiere di Vadino) per minimizzare i fenomeni di allagamento che da tempo affliggono queste aree in caso di forti precipitazioni. Ora ci si sposta verso il centro, tenendo ancora una volta in particolare considerazione le zone che ancora in tempi recenti si sono rivelate maggiormente esondabili, come il sottopasso piazza Matteotti/Viale Italia e l'intero quartiere di Pontelungo.