Albenga contro le deiezioni canine: via alla campagna di sensibilizzazione "Lui è un signore. Il maleducato è chi non raccoglie"

L'amministrazione comunale di Albenga, in collaborazione con la Polizia Locale e gli uffici comunali, ha avviato in questi giorni una nuova campagna di sensibilizzazione "Lui è un signore. Il maleducato è chi non raccoglie", rivolta alle famiglie in cui vivono i nostri amici a quattro zampe.

Billo il bulldog francese - già protagonista della campagna di sensibilizzazione alla raccolta delle deiezioni canine nel 2014 - questa volta torna accompagnato da un altro amico a quattro zampe, ma sempre con lo stesso scopo: invitare i proprietari di cani a non abbandonare i bisognini dei propri animali per terra e comportarsi civilmente. "Chi raccoglie semina civiltà" questo l’invito rivolto a tutti, ma anche un avvertimento: chi non raccoglie rischia una sanzione pecuniaria da 25 a 200 euro.

“Invito tutti i proprietari di animali a comportarsi civilmente e raccogliere le deiezioni per salvaguardare il decoro cittadino e la pulizia della nostra città - spiega l'assessore con delega all'Ambiente Gianni Pollio - È importante la collaborazione di tutti per avere le nostre strade, marciapiedi ed aree verdi più pulite”.