Andora: dal Comune assegni "di merito" ai diplomati

Assegni di merito per i diplomati all'epoca del Covid-19 dell’anno scolastico 2019/2020. Un riconoscimento concreto per i ragazzi che si sono distinti preparando e superando gli esami con modalità senza precedenti. I nomi degli eventi diritto, in base ai voti conseguiti all’esame di maturità o di terza media, sono stati annunciati con un video su Facebook dal consigliere delegato alle Politiche Giovanili, Daniele Martino. Il premio arriverà direttamente sui conti delle famiglie.

"Purtroppo non si può fare come gli anni scorsi la premiazione a Palazzo Tagliaferro e quindi a nome mio e del Sindaco Mauro Demichelis, mi complimento pubblicamente per i risultati raggiunti dai nostri diplomati. È il minimo che io e Mauro possiamo fare per riconoscere il grande sforzo fatto da tutti loro in questi mesi complicati - ha dichiarato Daniele Martino - Sono un prof. e so bene che per i ragazzi è stato difficile non potere socializzare a scuola e nel tempo libero come avrebbero desiderato, eppure hanno saputo adattarsi a questa nuova e incerta situazione con risultati da incorniciare. Nella scuola e nella vita, i giovani di Andora stanno dimostrando, infatti, un elevato senso di responsabilità e ne è prova che, tanto nel prosieguo degli studi quanto sul lavoro, stanno confermando queste eccezionali qualità."

Congratulazioni per i risultati arrivano anche dal Sindaco di Andora, Mauro Demichelis.

“Siamo vicini ai ragazzi e alle famiglie in questo periodo delicato sia dal punto di vista sanitario che economico – ha dichiarato il Sindaco Mauro Demichelis – Gli assegni di merito hanno quest’anno il duplice scopo: premiare i risultati scolastici e essere di aiuto a chi sta intraprendendo nuovi studi o un percorso lavorativo e voglia avere un piccolo margine di autonomia dalla famiglia.”

I ragazzi che hanno conseguito l'assegno di merito dopo aver sostenuto lo scorso anno scolastico l'esame di terza media o la maturità sono Alessandra Pascali, Alessandro Filippi, Alessandro Landini, Alessandro Tiglio, Alexandra Allegri, Arianna Vio, Aurora De Guglielmi, Cesare Savastano, Chiara Sasso del Verme, Christian Corio, Claudia Carrozzo, Fabio Giappi, Francesca Giuffrida, Gabriele Valle, Gabriele Vittore, Gaia Piovano, Giorgia Pedrazzi, Giorgia Sturaro, Ilaria Micheri, Ilenia Morelli, Irene Galleano, Irina Mantello, Laura Santopoli, Letizia Cosentino, Luca Setti, Marco Biagi, Martina Falcone, Martina Ruci, Matteo Raniello, Maura Pili, Mirko Cesarano, Nicolò De Felice, Noemi Baudino, Pietro Bolognesi, Rebecca Klippl, Sara Berriolo, Serena Capacchione, Silvia Canepa, Silvia Meini, Simone Boglioli, Sofia Galleano e Valentina Vruna.