Saluto romano nel Consiglio comunale di Cogoleto: ANPI Varazze sporge denuncia ai carabinieri

A seguito degli accadimenti durante il Consiglio comunale di Cogoleto, l'ANPI Varazze ha ritenuto opportuno denunciare i fatti al comando dei carabinieri della stazione di Arenzano.

"Vedere i video del saluto romano dei consiglieri comunali di minoranza Valeria Amadei, Francesco Biamonti e Mauro Siri, ci ha spinto a prendere una posizione non solo di distacco ma anche di denuncia - commentano la presidente Francesca Agostini e la vice presidente Paola Busso - Riteniamo questo gesto oltraggioso e vergognoso, e di forte contrasto con i valori antifascisti della nostra Costituzione nei quali gli italiani si riconoscono".

"Queste manifestazioni oltre ad essere un danno per tutta la comunità, assumono una gravita maggiore poiché fatte nel Giorno della Memoria e in un luogo istituzionale come il Consiglio comunale - concludono - Un atto grave che non va minimizzato o chiamato bravata. E proprio affinché ciò non accada, come ANPI Varazze abbiamo voluto prendere una posizione decisa compiendo una formale segnalazione alle autorità".